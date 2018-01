Meteorické roje, komety i zatmění: Tohle si letos nenechte ujít!

Letošní rok přinese celou řadu velmi zajímavých astronomických úkazů, které by si milovníci noční oblohy rozhodně neměli nechat ujít. Velmi zajímavý bude bezesporu 27. červenec, kdy bude viditelné úplné zatmění Měsíce, který bude procházet zemským stínem. To ale není zdaleka všechno, dočkáme se například modrého Měsíce a to hned dvakrát.

Hned na začátku roku si mohli lidé vychutnat pohled na nejbližší superměsíc letošního roku, na konci ledna nás ale čeká ještě jedna velmi zajímavý úplněk. Půjde o takzvaný modrý Měsíc, který bude také řazen mezi superměsíce. Bohužel zatmění, které bude modrý Měsíc provázet, od nás pozorovatelné nebude.

Během února je nejzajímavějším věcí částečné zatmění slunce, které u nás ale stejně jako zatmění modrého měsíce nebude pozorovatelné.

Březen kromě denní rovnodennosti přinese také dva měsíce v úplňku, druhý tedy bude opět označovaný jako modrý Měsíc. Situace, kdy během roku nastane modrý Měsíc hned dvakrát, je velmi unikátní. Zajímavé bude také seskupení Saturnu, Marsu, Měsíce a Jupiteru, které na nebi vytvoří jednu linku, uvádí National Geographic.

V dubnu by si milovníci rozhodně neměli nechat ujít meteorický roj Lyridy, roj je každoročně pozorovatelný v období mezi 19. a 22. dubnem, maximum pak připadá na 22. dubna.

Během dubna budou ideální podmínky k pozorování Merkuru, který bude kolem 29. dubna nejvýše nad horizontem, nejlepší bude ho pozorovat nad ránem.

Padající hvězdy budeme moci pozorovat také v květnu. Meteorický roj Éta Aquaridy už je vidět koncem dubna, maximum připadá na 6. května. Květen mezi planetami patří jednoznačně Jupiteru, plynný obr se dostane do opozice se Sluncem. Galileovské měsíce by mohly být vidět kvalitním dalekohledem.

Červen vzhledem k letnímu slunovratu nabízí během noci jen velmi krátký čas pro pozorování, za zmínku stojí určitě kometa 21P/Giacobini-Zinner. K jejímu pozorování už je ale potřeba kvalitnější přístroj. Kometa bude podle portálu Cometwatch prolétat ve vzdálenosti 0,39 AU (AU = vzdálenost Země - Slunce). Nadšenci do lovení planet by si neměli nechat ujít Saturn, který se 27. dostane do opozice a bude nejjasnějším za celý rok, uvádí portál Seasky.

Velmi zajímavých měsícem bude červenec, pozorovatelé by si rozhodně měli v kalendáři zaškrtnout 27. července. "V ten den nastane úplné zatmění Měsíce, při kterém Měsíc projde středem zemského stínu a bude tedy tmavší, než při jiných zatměních (Měsíc ani při úplném zatmění z oblohy úplně nezmizí) a fáze úplného zatmění bude trvat nejdelší možnou dobu 1 hodinu a 44 minut," vysvětlil tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR Pavel Suchan.

Další takové zatmění nás čeká až v roce 2029. Na 27. července také připadá opozice Marsu, kdy se po dvou letech planeta Mars dostane opět blízko Zemi.

Těšit se také můžeme na meteorický roj Delta Aquaridy, ty můžou nabídnout až 20 meteorů za hodinu. Maximum roje nastane v noci na 29. července.

Co se částečných zatmění Slunce týče, budeme mít letos trochu smůlu, jedno připadá na 13. července, bude ale vidět jen hodně na jihu Austrálie a z Antarktidy, srpnové bude vidět z Kanady, Grónska a ze severní Evropy. Nejlépe bude vidět z Ruska.

Loni bylo na území USA vidět úplné zatmění Slunce, na reportáž TV Nova se můžete podívat zde:

V srpnu se ale můžeme těšit na Perseidy, které podle Seasky nabídnou až 60 průletů za hodinu. Maximum nastane v noci na 13. srpna. Velmi vysoko vystoupají Merkur i Venuše. Měla by být také vidět kometa 38P/Stephan-Oterma.

Září bude patřit Neptunu, modrý obr se totiž začátkem měsíce dostane nejblíže Zemi, jeho tvář bude Sluncem plně osvícena. Vzhledem ke vzdálenosti se ale i se silným přístrojem bude jevit jako modrá tečka.

Ti, kteří se zaměřují na meteorické roje, se rozhodně mají na co těšit během října, to nás totiž čekají Drakonidy a Orionidy. Drak se probudí už 6., nejvyšší intenzity dosáhne roj o dva dny později. Orionidy je možné pozorovat téměř celý měsíc, Nejlepší pozorovací podmínky pak připadají na noc na 22. října. V té době se dostane Uran do opozice.

Meteorického roje se dočkáme i v listopadu, kdy se země setkává s Leonidy. Tento roj je zajímavý tím, že má cyklické maximum, jednou za 33 let podle Seasky nabízí roj extrémní množství průletů, to nás ale letos bohužel nečeká, protože tento úkaz nastal v roce 2001. Maximum roje připadá na noc na 18. listopadu.

O Geminidech se rozpovídal Jan Šifner:

Závěr roku bude tradičně patřit Geminidům a Ursidům. Meteorický roj Geminidy je jedním z nejkrásnějších rojů, kterými prolétáme, v roji se totiž mohou objevovat meteory různých barev. Maximum letos připadá na noc na 14. prosince. Celou sezónu pak uzavírají Ursidy. Jedná se sice o menší roj, určitě ale stojí za zmínku. Maximum letos nastane v noci na 22. prosince.

Nejjasnější kometou letošního roku by pak podle portálu Cometwatch měla být 46P/Wirtanen, která se nejblíže Zemi dostane 12. prosince, v té době by mohla být viditelná