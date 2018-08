Meteorologové řekli, jaký bude začátek září! PŘEDPOVĚĎ

Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) prozradili, jaké počasí máme očekávat na konci srpna a v prvních třech zářijových týdnech. Tropické teploty by se už do Česka vrátit neměly, byť příští týden by ještě mohly dosahovat až těsně pod 30 °C. Naopak v noci se ochladí až k 5 °C.