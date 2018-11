Nová výstraha ČHMÚ: Ledovka pokryje i další části Česka!

Karlovarsko a Plzeňsko sužuje silná ledovka už od pátečního rána. Náledí na silnicích způsobilo už několik dopravních nehod. Meteorologové předchozí výstrahu ledovky zpřísnili a rozšířili její platnost na více krajů. Zároveň v západní části Čech zvýšili stupeň nebezpečí. Výstraha před silným větrem byla už zrušena.

Vysoké nebezpečí hrozí v Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Plzeňském kraji a Středočeském kraji. Meteorologové vyzývají k opatrnosti kvůli riziku úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Spolu s hasiči doporučují omezit vycházení ven - zejména jízdu autem by lidé měli zvolit jen pro nezbytné případy.

Lidé by měli počítat s možnými výpadky v dodávce elektřiny, zásobování a zdravotnických služeb. Doprava je v tomto počasí komplikovaná, takže by měli vzít v potaz možnost výrazného prodloužení jízdy.Výstraha platí do sobotního rána.





Zdroj: ČHMÚ

Aktuálně platí slabší stupeň výstrahy i ve zbytku Čech, kde se rovněž tvoří náledí. Odpoledne a navečer meteorologové očekávají mrznoucí srážky na většině území. V příštích dnech se tudíž může ledovka objevit i na Moravě a ve Slezsku. Výhled nebezpečí náledí platí od sobotních nočních hodin do pondělního večera.

Takhle to dnes ráno vypadalo v Kraslicích: