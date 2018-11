Meteorologové zpřísnili výstrahu. V Česku udeří vichřice!

V České republice udeřily ve středu kruté mrazy. Nad ránem teplota klesla na místech až k -20 stupňům. "Nejnižší teploty v nižších nadmořských výškách jsme naměřili v Praze, kde bylo -7 stupňů, a také na Karlovarsku, kde teploty dosáhly -9 stupňů," uvedla pro TV Nova meteoroložka Dagmar Honsová.

"Nejnižší teploty potom pochází ze Šumavy. Tam jsou ještě navíc podpořeny sněhovou pokrývkou. Teplota tam v průměru klesá až k -19 stupňům," dodala Honsová. Po mrazivé středě podle meteoroložky přijde ještě mrazivější čtvrtek. Podle ní se zítra pravděpodobně ještě více ochladí, a to až na -25 stupňů.

I ve zbytku týdne by mělo mrznout. Český hydrometeorologický ústav vydal pro čtvrtek a pátek výstrahu. Od čtvrtka do pátku by měl podle meteorologů Česko sužovat silný vítr. Nejsilněji bude fičet na Českomoravské vrchovině a na severu, kde dosáhne rychlosti až 70 km/h. Na hřebenech hor dokonce bude zuřit vichřice s nárazy až 110 km/h.

Výstraha platí od čtvrtečního poledne do pátečního odpoledne, během pátku bude vítr postupně slábnout. Silný vítr podle meteorologů zasáhne Jihočeský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Vysočinu.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty a dbát zvýšené opatrnosti při řízení auta a pohybu venku. Nedoporučují se horské túry - zejména v hřebenových partiích.

Na většině území Čech se v pátek očekávají mrznoucí srážky s tvorbou ledovky. Hrozba náledí platí pro Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký a Liberecký kraj.

V pátek meteorologové očekávají oblačno až jasno, místy by měl padat sníh nebo mrznoucí déšť s rizikem náledí. V noci se teploty budou pohybovat okolo -3 až -7 stupňů, přes den od -3 do jednoho stupně.

Sobotní ráno bude zatažené s mrznoucími mlhami a sněžením, které postupně přejde do deště. Během dne pak srážek ubyde. V noci se teploty budou pohybovat okolo -1 až -5 stupňů, na východě bude ještě chladněji. Přes den teploty stoupnou na 0 až 4 stupně.

V neděli bude zataženo až oblačno a místy ojediněle déšť. Sněžit by mělo pouze na severu na horách. V noci budou teploty okolo 1 až -3 stupňů, na východě až -6 stupňů. Přes den nejvyšší teploty dosáhnou 2 až 6 stupňů.

Příští týden by se pak mělo oteplit - nejnižší noční teploty v první polovině týdne budou 8 až 3 stupně, přes den stoupnou dokonce na 6 až 11 stupňů.

Podívejte se na ranní předpověď počasí: