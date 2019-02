Metr prašanu a všechny sjezdovky v provozu.

Plánujete s rodinou nebo přáteli lyžovačku? Pak je nejvyšší čas. Lednové vánice možná komplikují dopravu, ale lyžařské podmínky jsou naopak ideální. Na sjezdovkách ve Svatém Petru i Medvědíně leží skoro metr sněhu a svahy jsou oproti minulým týdnů poloprázdné.



„V uplynulých dnech napadlo ve Špindlu skoro půl metru čerstvého prašanu. Díky stálým teplotám pod nulou tak máme nyní na sjezdovkách přibližně devadesát centimetrů zmrzlé sněhové pokrývky. Sjezdovky jsou oproti minulým týdnům poloprázdné. Podmínky jsou tak opravdu skvělé a ve Špindlu vládne opravdová zima,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš. Lyžaři mají k dispozici 27 kilometrů sjezdovek, běžecké tratě nebo třeba ledové kluziště v centru Špindlerova Mlýna. V provozu je již také večerní lyžování na nejlépe osvětlené sjezdovce v Čechách – na Hromovce. Ta je dlouhá 1540 metrů a k dispozici je i půjčovna lyžařského vybavení nebo aprés-ski bar.



Zdroj: oficiální zdroj

Pokud jste příznivci snowboardingu nebo si nechcete nechat ujít zajímavou podívanou, nezapomeňte na lednové akce Just Ride! A World Snowboard Day ve dnech 19. a 20. ledna.

Cool JUST Ride je první ze série snowboardových happeningů, které letos oslaví deset let. Těšit se můžete na snowboardové test centrum, výuku snowboardingu zdarma, závody ve freestylu pro děti i dospělé, spoustu her a soutěží o ceny a bohatý doprovodný program. Na neděli 20. ledna pak připadá Světový den snowboardingu. Ten široká veřejnost po celém světě oslavuje od roku 2006. Opět se můžete těšit na spoustu zábavy na prknech, soutěže, závody a zajímavý doprovodný program v snowparku Horní Mísečky.



Více na www.skiareal.cz