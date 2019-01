Učitelé se porvali před dětmi, ve škole teď hlídá ochranka!

Rvačka mezi dětmi není na školních chodbách nic neobvyklého. Když se ale do ní pustí kantořik, to se jen tak nestává.

Co bylo důvodem? Boj o jídelnu. V jedné budově totiž sídlí jak základní škola, tak taneční konzervatoř. Čas výdeje obědů se ale nově pro obě školy liší. Nedávno o tom rozhodlo vedení Prahy 5, která objekt vlastní a která je zřizovatelem základní školy.

"V jídelně se stalo to, že jsem stál ve dveřích a nechtěl jsem panu Schneiderovi umožnit vstup. Ten se to rozhodl řešit násilím," řekl zástupce ředitele školy Jan Horkel.

"To je úplně absurdní. Do úplně prázdný připravený výdejny stravy nemá smysl, prostě nepustit dva kontejnery s velmi kvalitně uvařeným jídlem za tisíce korun," uvedl ředitel Tanečního centra Praha Antonín Schneider.

Praha 5 řeší spor s taneční školou už několik let. Prostory, které jí pronajímá, chce zpět, aby mohla otevřít další třídy. Žáků totiž přibývá. "Soud rozhodl, že výpověď, kterou podala městská část je platná, nicméně Taneční centrum Praha se odvolalo," uvedla radní Renáta Zajíčková.

Konzervatoř podle jejího vedení hledá nové prostory. Kvůli jejímu zaměření to ale není jednoduché. Válka obou škol se ovšem podepisuje i na dětech a rodičích.

"Co mám teď dělat z pozice rodiče, který má obavu, do jakého prostředí jeho dítě chodí každý den, když se tam dějí takové násilné činy. Já opravdu žádám o to, aby tam byl policajt od rána do večera - pokud tam ty děti jsou," stěžovala si matka žáka.

Aby k podobným incidentům nedocházelo, povolala radnice Prahy 5 do školy bezpečnostní agenturu. Ve škole je jen během vyučování základky. Bitkou dvou mužů na půdě školy se zabývá policie.