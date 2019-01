Mezi Prahou a Ostravou už jen po zemi. Letecké spojení končí!

Praha – Ostrava. Města která spojují nejen koleje a silnice, ale i letecká linka. Letadla na ní pravidelně pendlují od roku 1959, tedy letos přesně 60 let. Nyní ale tahle éra končí.

V pátek odpoledne ČSA do Ostravy naposledy vypraví jeden ze svých letounů. Cestující ze severu Moravy mohli do české metropole létat až čtyřikrát týdně.

Jenže českému dopravci prý chybí letadla. Proto končí i linka z Prahy do Bratislavy. Mošnovskému letišti tak zůstanou jen dvě pravidelné linky.

Letadla do Londýna a Bergama zajišťuje společnost Ryanair, jenže v případě italského města hrozilo, že letiště i o tuto linku přijde. Letadla totiž nejsou stoprocentně zaplněná. Pomoci má kampaň.

Mošnovské letiště u Ostravy je největší regionální letiště v Česku. Podle počtu pravidelných linek to tak ale zatím nevypadá. Sice přibylo cestujících a blízko je spojení do Varšavy, ale už loni byl zrušen spoj do Dubaje.