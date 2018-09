MHD zdarma, okruh, parkoviště. Kampani v Praze vládne doprava

Spojené síly pro Prahu, tedy TOP 09, STAN a další strany zase dostavbu pražského okruhu. ODS pro změnu přichází s plánem na stavbu parkovišť a Piráti s dokončením linky D pražského metra.

Pokud by ODS získala primátorskou židli, dopravu by politici chtěli řešit jako jednu z hlavních priorit. Cílem je vymýtit každodenní zácpy a hlavně vyřešit nedostatek parkovacích míst. V některých rezidenčních částech hlavního města je totiž boj o volné parkovací místo nekonečný příběh často bez zdárného konce.

"Praha musí mít jednotné parkoviště. Každý Pražan musí mít možnost zaparkovat kdekoliv, musíme vymyslet řešení pro těch 300 tisíc lidí, kteří sem denně dojíždějí," míní Bohuslav Svoboda z ODS.

Zásadní je podle Bohuslava Svobody vystavět nová parkoviště typu zaparkuj a jeď. Ta by měla být na místech, kde je dobrá návaznost na městskou hromadnou dopravu. Ideálně by tak lidé, co denně dojíždějí, měli zastavit na okraji města a do práce dojet MHD.

I piráti mají ve svém programu zásadní stránky o dopravě. Zatímco ODS se chce zaměřit především na parkoviště, prioritou Pirátů je dokončit metro D a prodloužit tramvajové tratě.

Podle politologů je už teď téměř jasné, že letošní předvolební boj v Praze bude jedním z nejvyhrocenějších v historii a to hlavně proto, že nemá jasného favorita.