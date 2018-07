Míč, který dal Putin Trumpovi, možná skrývá bezdrátový vysílač!

Když se před deseti dny setkali v Helsinkách americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem, daroval Vladimir Putin druhému státníkovi fotbalový míč z mistrovství světa. Nyní se ukazuje, že to byl možná dar danajský.

Bezprostředně po předání míče se na internetu objevily hlasy, že uvnitř může být ukryté sledovací zařízení, díky kterému by Rusové mohli Trumpa špehovat, aniž by on cokoliv tušil.

A nyní se ukazuje, že škodolibci a rejpalové jsou pravdě možná mnohem blíž, než sami tuší. Podle CNN totiž míče Adidas z nedávno skončeného mistrovství světa ve fotbale obsahují vysílací čip, který se dokáže spojit s chytrým telefonem nebo tabletem.

Americká tajná služba Secret Service, jejíž agenti mají na starosti ochranu a bezpečnost prezidenta, k celé záležitosti uvedla, že "všechny dary pro prezidenta jsou podrobovány důkladné bezpečnostní prohlídce. Secret Service ovšem blíže nekomentuje používané metody a postupy."

Není tak jasné, zda míč pro Trumpa zmíněný čip vlastně obsahoval. A i pokud ano, nutně to prý neznamená bezpečnostní riziko.

"Jde o druh čipu, který se používá třeba k platbám mobilem a aby fungoval, musí být zařízení velmi blízko u sebe, typicky jen několik centimetrů. Pokud by někdo měl nekalé úmysly, tak si vybral špatnou technologii," má jasno odborník na kybernetickou bezpečnost Scott Schober.

Bílý dům ani Adidas zatím na žádost o komentář k celé záležitosti nereagovaly.

Pusťte si reportáž o helsinském summitu: