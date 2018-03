Michal Jančařík o rodičovství: Holky se mě bály, teď i pomáhají

Přestože to nemá jednoduché, působí oblíbený novácký moderátor, že má energie na rozdávání a vždy srší optimismem. Kvůli nemoci, která ho upoutala na invalidní vozík, se však nemůže dostatečně věnovat rodině a řádit s dcerami Julií a Sofií tak, jak by chtěl.

"Bohužel můj život dost ovlivňuje to, že jsem upoutaný na vozík. Aby bylo možné věnovat se něčemu jinému, musím nejdřív zajistit věci ohledně mého stavu. Bez rehabilitace bych se nehnul," svěřil se v rozhovoru Jančařík.

Dcery minimálně dvakrát v týdnu vyzvedává ze školy a vozí je na kroužky. "Když jsem byl v nemocnici a samá hadička, tak se trochu bály. Byly přeci jenom ještě malé. To bylo horší, protože ze zdravého táty byl najednou ležící," svěřil se s tím, že jeho hlavní oporou je manželka. Děvčata si však na jeho stav také zvykla a dokonce mu pomáhají.

Michal vždy rád sportoval, což v poslední době samozřejmě nemohl. Nyní si však pořídil nové vozítko, které mu sport usnadňuje. "Holky rády jezdí na kole, to jsem s nimi před tím nemohl, tak teď už to zase jde."

Bez podpory okolí by to však podle vlastních slov nezvládl. Lidé na něj jako vozíčkáře reagují různě. "Sám jsem byl v rozpacích, když jsem ještě byl na nohou a viděl vozíčkáře, člověk si není jistý, jestli pomáhat, nebo nepomáhat. Je potřeba to brát, jak to je a tak k tomu přistupovat, nedělat z toho žádnou vědu," poradil lidem, jak přistupovat k vozíčkářům.

Jestli se jeho zdravotní stav vrátí do normálu, je však prozatím ve hvězdách. "Ta bílá medicína toho se mnou v tuto chvíli moc nezmůže, zkouším tu alternativní. Co se týče duševního zdraví, mám svého léčitele a samozřejmě vstřebávám energii od svých dětí. To mi dává nejvíc," uzavřel Michal rozhovor.