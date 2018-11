Michal spočítal zimní čas: Svítání ve 3:41, spát budeme za světla

Velmi zajímavou tabulku zveřejnil na sociální síti Michal Červinka. Spočítal, že pokud by byl zaveden jednotný a trvalý čas, tak v červnu by slunce vycházelo průměrně ve 3 hodiny a 41 minut. A to se mu zdá opravdu příliš brzy. "Protože v moderním světě prostě nevidím pozitivní přínos v tom, že bude v červnu svítat 3:40 ráno, když většina lidí chodí spát někdy mezi desátou noční a půlnocí,“ má jasno Michal.

Michal totiž spočítal a vytvořil tabulku, ze které je patrné, v kolik by vycházelo a zapadalo slunce, pokud by byl zaveden jednotný zimní čas. A čísla jsou to opravdu zajímavá. Michal zprůměroval východy a západy slunce v jednotlivých kalendářních měsících, a výsledek ho překvapil. "Člověk nad tím tak nějak nikdy ani moc nepřemýšlí - nad tím, kdy vychází a zapadá slunko. Souhlasím určitě, aby byl čas pouze jeden. Proč ne. Aspoň s tím nebudou zmatky. Ale jsem rozhodně pro letní čas,“ má jasno Michal a vysvětluje i proč.

Kdyby totiž celý měsíc mělo svítat v průměru v 3:41 (což by se v červnu po zavedení zimního času dělo), byla by to podle Michala pořádná rána pro lidské tělo. "To je podle mě teprve pořádná pecka pro biorytmus. Když jde člověk spát a za necelé 4 hodiny mu začne v posteli svítit slunko do ksichtu. Spát se má prostě za tmy, přesněji, když je venku tma. To ať se mi nikdo nesnaží namluvit, že takto to v přírodě není zamýšlené,“ má jasno.

Michal přemýšlel i o tom, co by to znamenalo pro společnost. Jak by fungovala v takto brzkých ranních hodinách, kdy už by bylo světlo? "Ze selské logiky věci musí každý sedlák přece souhlasit, že je lepší mít letní čas. Abychom jednoduše více spali ve tmě a aktivní zase byli více za světla. Nebo mi snad chce někdo říct, že po přechodu se klasická denní pracovní doba posune o hodinu zpátky? Že školy změní tradiční začátek výuky na 7.00?,“ ptá se Michal.

Podle něj je doba už jiná a lidé chodí spát později a také vstávají později. Tomu by se měl podle Michala přizpůsobit i čas. "Protože taková je prostě moderní doba, moderní společnost. My už prostě nevstáváme se slepicema. A tak mi daleko logičtější přijde, když se škola i práce přizpůsobí tomuto modernímu trendu pozdějšího vstávání a startovat se bude pracovní/studijní den v 9.00 - což už je na řadě míst běžné. Většina společnosti je prostě dnes nastavená na pozdější vstávání a pozdější uléhání k spánku. Ne naopak. A tak prostě nesouhlasím se zavedením zimního času a bytostně se mě dotkne, když mi pár "chytrých" hlav takto rozhodne o životě bez mého souhlasu, ba i bez mého vyjádření (hlasování),“ zlobí se Michal.

