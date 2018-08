Spor o 150 uprchlíků z lodi. Itálie hrozí, že přestane platit EU

U břehů Sicílie už pátý den kotví loď Diciotti, na které je sto padesát uprchlíků. Itálie si pevně stojí za svým a do země je nechce pustit. Bruselská schůzka zástupců deseti evropských zemí nepřinesla žádné řešení, Itálie proto hrozí, že přestane přispívat do společné kasy Unie.

Sto padesát uprchlíků si evropské země přehazují jako horký brambor. Žádný ze států Unie je nechce přijmout, jenže na lodi nemůžou zůstat věčně, a tak mezi zeměmi houstne atmosféra a začínají se objevovat i výhrůžky.

"Jestli Evropská komise neučiní na své schůzi žádné rozhodnutí ohledně lodi Diciotti, nebudu ochotný platit Evropské unii dvacet miliard eur ročně," uvedl italský vicepremiér Luigi Di Maio.

Zasedání Evropské komise skutečně žádný výsledek nepřineslo. Deset členských zemí - Itálie, Malta Španělsko, Řecko, Lucembursko, Belgie, Německo, Francie, Irsko a Nizozemsko - nenašlo žádné společné řešení.

"Naší prioritou je najít řešení pro lidi na palubě té lodi. Na to se soustředíme a zaměřit by se na to měli i všichni ostatní," informoval mluvčí evropské komise Alexander Winterstein.

Migranti ale stále zůstávají na lodi bez jasné budoucnosti. Také jim už nejspíše začíná docházet trpělivost - na protest začali držet hladovku, vydrželi ale jen půl dne. Přesto to italského ministra vnitra nijak neobměkčilo.



"Pět milionů Italů žije v chudobě, 1,2 milionu z nich jsou děti. Já myslím hlavně na Italy," napsal na Twitteru italský ministr vnitra Matteo Salvini.

Salvini nepustí uprchlíky z Diciotti na břeh do chvíle, dokud se členské státy nedohodnou, že si je rozdělí. I tato technika ale začíná mít mezery - v červenci se sedm evropských zemí dohodlo na přerozdělení 450 migrantů, jenže svou část si podle Salviniho převzala pouze Francie. Ostatní uprchlíci tak stále zůstávají v Itálii.