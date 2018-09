Miláček Británie princ George dostane od táty roztomilý dárek!

Budoucí král Anglie je ve věku, kdy poznává svět a rád objevuje nové věci, zkrátka zvídavé dítě, jak má být! A tak mu po návštěvě dětské nemocnice v Birminghamu jeho táta pořídil postavičku dinosaura. Dárkem ho hodlá překvapit dnes navečer.

"Dnes budu nejoblíbenější táta v zemi," směje se princ William. "Můj syn dinousaury zbožňuje. Často mu o nich čtu," řekl deníku Daily Mirror. Georgův zájem o historii jej těší, zvláště proto, že syn před rokem začal pravidelně navštěvovat školu.

Jelikož ve Velké Británii je školský systém lehce odlišný než v České republice, George začal chodit do školy už ve čtyřech letech, konkrétně do soukromé školy Svatého Tomáše v Battersea, kde kromě klasické výuky čtení, zeměpisu, dějepisu a výslovnosti a jiných dovedností, musí absolvovat například i hodiny baletu.

V minulosti princ William také zmínil, že syn se rád ve volném čase dívá na kreslené pohádky. A co se týče představ o jeho budoucím povolání, chtěl by být pilotem. Jestli se to malému Georgovi skutečně splní, ukáže čas, nicméně jeho otec i jeho strýc princ Harry absolvovali výcvik v armádním letectvu, takže pravděpodobnost je vysoká. William dokonce sloužil jako pátrací a záchranný pilot RAF ve Walesu, kde podle vyjádření britského ministerstva obrany pomohl zachránit několik desítek životů.