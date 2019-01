Milenci si to rozdali v moři u pláže! Kolem chodili turisté. VIDEO

Video pořídil neznámý muž v thajském městě Pattaya, které se proslavilo sexuální turistikou. Dvojici, která byla zrovna v nejlepším, natáčel z auta zaparkovaného hned u pláže Jomtien Beach. Informoval o tom portál Daily Mirror.

Muž a žena na zveřejněném záznamu se v malé hloubce pohybují nahoru a dolů, takže muselo být všem jasné, co v moři provádí. V sexuálních hrátkách jim nezabránil ani fakt, že po pláži i nedaleko ní chodily desítky lidí.

"Co tam asi dělají? Neodvážím se zeptat, už to dělají deset minut. Hrají si tam na prasátka, nebo co?" ptá se muž, který milence natáčí. Video během jediného dne na facebooku zhlédly desetitisíce uživatelů.

Pattaya, která leží asi 165 kilometrů od thajského hlavního města Bangkoku, je známá nočním životem a sexuálním průmyslem. Každý rok město navštíví miliony turistů. Jomtien Beach patří se šesti kilometry pláže a barů k nejpopulárnějším místům.