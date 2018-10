Milionářka Petra: V Sazka Hrách vložila pětistovku a vyhrála 1 500 000 Kč!

Petra není na Sazka Hrách žádným nováčkem. Registraci má už od loňského srpna a od té doby se sem chodí pravidelně bavit. Dosud vyhrávala spíše nižší částky, osudový se ji stal poslední zářijový týden.



Hra Blood Suckers se stala sázkou na jistotu



Před víkendem si Petra na své konto vložila 500 Kč a zkusila své štěstí v upírské hře Blood Suckers. Postupnými sázkami se ji dařilo peníze násobit až došla k částce 1,5 milionu korun, tedy 3 000x vyšší než na začátku. Sazka již této úspěšné hráčce vyplatila její bohatství na účet.



Chcete také získat zajímavou výhru a třeba i Petru trumfnout? Všechny Sazka Hry včetně Blood Suckers si můžete zahrát zde.



Noví hráči s bonusem až 3 tisíce



Jestli jste si zatím Sazka Hry nevyzkoušeli, máte nyní skvělou příležitost. Noví hráči totiž můžou získat bonus až ve výši tři tisíce korun. Stačí k tomu dokončit registraci na Sazka Hrách.



Součástí registrace je i ověření vaší totožnosti na některé pobočce. Protože je ale po celé republice několik tisíc míst, kde najdete terminál Sazky, je to otázka jenom pár kroků. Nejbližší místo, kde vám občanku zkontrolují, vyhledáte na této interaktivní mapě. Všechno o registraci a bonusu zjistíte zase tady.



Hrajte v pátek s bonusem od Sazky



Sazka ale nemyslí jenom na nováčky, nýbrž i na ty, co už nějakou dobu na Sazka Hry chodí. Proto spustila akci Happy Friday. Hráčům, kteří se přijdou pobavit v pátek, dává ke vkladu bonus 25 %.



Při vkládání peněz stačí přidat bonusový kód „patek25” a čtvrtina navíc je vaše. Další detaily o Happy Friday jsou online na tomto odkazu. Sazka Hry aktuálně nabízí také speciální akci s názvem Souboj s Královnou diamantů“. Celý říjen při vkladu od 100 Kč obdržíte bonus 30 %, při vložení částky od 1000 Kč získáte do hry celých 50 %. Více informací naleznete zde.