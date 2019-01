Milovníci golfu zbystřete! Tehle golfový ráj se vyplatí navštívit

V Karibiku i celé Latinské Americe je Dominikánská republika nezpochybnitelným vůdcem golfu. Ať si pro svou dovolenou vyberete jakékoliv místo, na golfové hřiště to nebudete mít daleko. Golfové resorty najdete podél celého pobřeží a většina ze hřišť je v blízkosti hotelových resortů, jejichž klienti mají často možnost zvýhodněných cen.



Ty nejpopulárnější golfové areály jsou navrženy tak, aby byl skrze zeleň také atmosférický výhled na pobřeží a oceán. Trávníky zde mají takovou kvalitu, že se tato země zařazuje mezi nejrychleji rostoucí golfové destinace světa.

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky



Golfisty oblíbená oblast je především Casa de Campo. Mimo jiné se zde nachází nejlepší hřiště Dominikánské republiky navržené slavným architektem Petem Dyem-Teeth of the Dog. To je zároveň považováno za 17. nejlepší hřiště světa a pravidelně se na něm konají mezinárodní turnaje. Sám Pete Dye o něm říká, že patří mezi to nejlepší, co z jeho rýsovacího prkna vzešlo.

Dalším jeho návrhářským dílem je hřiště La Cana Golf Course, které se prostírá v areálu Punta Cana Resort & Club a je obklopeno čtyřmi hotely. Robert Trent Jones Senior, jeden z nejznámějších architektů golfových hřišť vůbec, navrhl na severním pobřeží ostrova hřiště Playa Grande. To se nachází na útesu nad pláží a nabízí tak nezapomenutelný výhled na moře.



Pokud s golfem nemáte zkušenosti, nezoufejte. Nemusíte být profesionálním hráčem ani pokročilým, řada resortů nabízí také kurzy pro úplné začátečníky. Osvojit si tento sport budete moci za pomoci profesionálů prozatím na méně obtížných hřištích a při příští návštěvě už si troufnete například i na samotné Teeth of the Dog!