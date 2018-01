Zamiloval se do fotky Terezy H.! Hrozil terorem a skončil ve vazbě

Okresní soud v Plzni v pátek poslal do vazby Nikolaje Ivanova. Mladý muž na sebe upozornil teroristickou hrozbou adresovanou pákistánským úřadům. Pokoušel se tím dosáhnout osvobození mladé Češky, kterou tamní úřady zadržely za pašování devíti kilogramů heroinu. Mladíkovi hrozí za přípravu teroristického útoku až dvanáctileté vězení.

Mladíkovi je podle informací TV NOVA 20 let a až dosud neměl se zákonem problémy. Teď si pár ostrými větami zaslanými e-mailem do redakce deníku Daily Pakistan zadělal na pořádný malér.

"Pokud Pákistán do 48 hodin nepropustí Terezu, která byla zadržena s devíti kilogramy heroinu a nebude dopravena letadlem zpět do České republiky, budou v Pákistánu teroristické útoky. Pokud nezavolá, že je propuštěna, slibuji, že se pomstím,“ zněl výhružný vzkaz.

V pátek ho Okresní soud v Plzni poslal do vazby. U soudu se měl hájit tím, že se do pohledné blondýnky jednoduše zamiloval. Stačil mu k tomu pohled na její fotografii a videa z jejího zadržení.

"Mám ji rád a ona nebude schopná vydržet to, co ji v Pákistánu čeká. Mám důvod, proč to celé dělám," řekl mladík. Ten pracuje jako dělník v jedné z montážních hal v průmyslové zóně na okraji Plzně.

Češka 10. ledna prošla na letišti v Láhauru dvěma kontrolami. Až třetí odhalila devět kilo heroinu v kufru s dvojitým dnem. Její vazba byla prodloužena do 30. ledna. České úřady se teď snaží alespoň o to, aby se Tereza mohla setkat s otcem. Hlavní líčení by mohlo začít v polovině února. Propuštění na kauci je vzhledem k množství zabavené drogy jen hypotetické.