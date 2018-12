Milujete ji? Princ Charles svou odpovědí Dianu nepotěšil!

Charles si mládeneckého života užíval až do svých 33 let. Není tedy divu, že se všichni radovali, když oznámil zasnoubení s krásnou Dianou Spencerovou. A vypadalo to na lásku jako trám, vždyť než oznámili zasnoubení, viděli se jen dvanáctkrát.

Stejně jako všechny královské páry, i oni nafotili oficiální zásnubní snímky a poskytli rozhovor, kde se radostnou novinkou pochlubili. Jenže právě tehdy nastala chvíle, na kterou Diana do smrti nezapomněla. Později se svěřila, že byla traumatizovaná.

Když se totiž moderátor během rozhovoru zeptal, jestli jsou zamilovaní, Diana bez váhání odpověděla: "Samozřejmě." Jenže odpověď Charlese byla hodně zvláštní: "Ať už láska znamená cokoli."

Možná už tehdy mělo být Dianě jasné, že pohádka se konat nebude. "Úplně mě to odrovnalo, říkala jsem si, co je to za divnou odpověď," řekla tehdy. Svěřila se s tím v jednom z rozhovorů, které zaznívají v kontroverzním dokumentu Diana: In Her Own Words (Diana: Jejími vlastními slovy).