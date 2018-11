Ministerstvo chystá změnu voleb! Šlo by hlasovat i korespondenčně

Ministerstvo vnitra připravuje velké změny pravidel, kterými se v Česku řídí všechny volby. Nově by Češi už neměli možnost chodit volit během dvou dní, ale museli by to stihnout v jednom dni. Volit by ale mělo jít i korespondenčně. Ministerstvo chce také pevný termín komunálních voleb.

Na plánované změny upozornil v úterním vydání deník Právo. Podle jeho informací už ministerstvo uspořádalo schůzku, kde plánované změny probíralo se zástupci parlamentních stran. Asi tou nejvýraznější by bylo, že by již Češi nemohli k volbám chodit tradičně v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Odhlasovat by museli stihnout za jediný den. Politické strany tuto změnu podporují.

Jestli by to byl všední den, sobota, nebo neděle zatím ministerstvo nerozhodlo. Jednodenní volby si Češi vyzkoušeli jednou – v roce 2000 takto volili poprvé krajské zastupitele.

Hlasovat šli v neděli 12. listopadu. K urnám si našlo cestu 33,6 % voličů. V dalších volbách už lidé vybírali krajské zastupitele během dvou dní. V roce 2004 si k urnám našlo cestu jen necelých 30 % voličů, o čtyři roky později byla účast nebývale vysoká a volit přišlo 40 % voličů. V roce 2012 to bylo necelých 37 % voličů a před dvěma lety jen 34,5 %.

Ruku v ruce by se zavedením jednodenních voleb mělo jít korespondenční hlasování, které by umožnilo zúčastnit se voleb i lidem, kteří se třeba z pracovních důvodů v den voleb k urnám nedostanou. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) by to mohl být první krok k elektronickému hlasování.

Další plánovanou změnou je podle práva zrušení doručování hlasovacích lístků do schránek. "Asi milion voličů nebydlí na svých trvalých adresách, na které jim chodí volební lístky. Obvykle si je nevyzvedávají a nenosí si je do volebních místností z domu," řekl Právu náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna. Lidé by hlasovací lístky, které by nově mohli mít i ochranné prvky, dostali až ve volební místnosti. Kandidátní listiny by si mohli prohlédnout na speciálním webu.

Ve hře je také možnost, že by senátní obvody byly pevně dané. Dnes se průběžně mění podle počtu obyvatel. Ministerstvo chce také pevně daný termín komunálních voleb. Mandáty se obecním zastupitelům průběžně zkracují. Zatímco v roce 1998 se volilo v půlce listopadu, letos to bylo první víkend v říjnu.

Žádný termín, kdy by měly změny vstoupit v platnost, zatím ministerstvo nestanovilo. Zavádět je chce průběžně.