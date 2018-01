Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o Čapím hnízdu. Jen část

OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu.

Kvůli padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi také obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání. Den po výpovědi na výboru bude Babišova vláda ve Sněmovně žádat o důvěru.

Celou zprávu budou mít v pátek k dispozici členové imunitního výboru Sněmovny, uvedl na twitteru předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Neznamená to podle něj však možnost zprávu zveřejnit. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Štepánka Zenklová ČTK potvrdila, že zpráva OLAF je od dnešního poledne součásti spisu, poslance však bude vázat mlčenlivost.

Zprávu OLAF k Čapímu hnízdu, kvůli kterému policie žádá o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, dosud nezveřejnil žádný úřad, který ji má k dispozici. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ve středu uvedla, že považuje za klíčové stanovisko Městského státního zastupitelství v Praze, které zveřejnění zprávy nedoporučilo s odkazem na možné ohrožení trestního řízení. Rozhodnutí o případném zveřejnění vydá ministerstvo do konce tohoto týdne.

Zpráva je od dnešního poledne součástí spisu, řekla ČTK Zenklová. Podle ní tak budou mít poslanci z mandátového a imunitního výboru možnost do zprávy nahlédnout. Upozornila také, že před studiem spisu poslanci musí podepsat mlčenlivost, a nesmějí tak mluvit o tom, co ve spise četli. To připomněl i Kalousek. "Možnost si ji přečíst pod dohledem policisty neznamená možnost ji zveřejnit," uvedl na twitteru.

Mandátový a imunitní výbor si vyžádal zprávu OLAF podle předsedy Stanislava Grospiče už 22. prosince. "Mohu potvrdit to, že nám bylo vyhověno a zprávu, byť zatím v anglickém jazyce, jsme obdrželi," řekl dnes ČTK. Dokument je v mandátovém a imunitním výboru od dnešního odpoledne. Nahlížet do něj budou moci jen členové výboru, zpráva podléhá utajovanému režimu. Až bude oficiálně přeložena, výbor obdrží i české znění, dodal Grospič.

Výbor bude pokračovat v projednávání policejní žádosti o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání v úterý. Oba mají před členy výboru předstoupit a představit svůj pohled na případ. Dorazit má také policejní vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Grospič uvedl, že všichni si pozvánky převzali a zatím se nikdo z nich neomluvil.

V kauze Čapí hnízdo bylo obviněno 11 lidí včetně Babiše a Faltýnka. OLAF, který se projektem také zabýval, závěrečnou zprávu zaslal do České republiky v prosinci. Mandátový výbor má za úkol poslancům doporučit, zda dvojici kolegů z dolní komory vydat k trestnímu stíhání. Než díky znovuzvolení Babiš a Faltýnek nabyli imunitu, Sněmovna oba v minulém volebním období vydala.