Ministerstvo plánuje změny v maturitách. Toto bude jinak!

Ministerstvo školství plánuje upravit státní maturitu. Změny budou spíše kosmetické, pro studenty by asi nejvýraznější novinkou mělo být, že na vypracování didaktického testu a písemné práce z češtiny dostanou více času. Návrh vyhlášky dostaly k připomínkování další ministerstva, kraje či profesní organizace.

Na plánované změny ve státních maturitách upozornil Radek Sárközi ze spolku Pedagogická komora. "Didaktický test z češtiny by měl být o 10 minut delší, na slohovou práci bude o 20 minut více. Vyplývá to z návrhu novely příslušné vyhlášky MŠMT," uvedl Sárközi.

Podle návrhu, který ministerstvo poslalo k připomínkování dalším resortům, krajům, odborům nebo různým profesním sdružením, by se délka didaktického testu měla prodloužit z 60 na 70 minut.

Na slohovou práci budou mít studenti nadále 110 minut, doposud ale platilo, že 20 minut mají na rozmyšlení a výběr jednoho z šesti nabízených témat, a 90 minut na práci. Nyní výběr tématu a samotné zpracování slohové práce nebudou rozděleny.

"Obojí je vstřícnější k individuálním potřebám žáků," odůvodňuje ministerstvo změny v důvodové zprávě.

Ředitelé škol navíc budou moc určit termín podzimní maturity z českého jazyka a z cizího jazyka na kdykoliv v rozmezí od 1. do 20. září.

"Opatření umožní ředitelům škol flexibilněji stanovit konání zkoušek a dílčích zkoušek (většinou opravných nebo náhradních) jednotlivých žáků a vytvořit lepší časové a organizační podmínky pro práci zkušebních komisí," vysvětluje resort.

Pravidla pro nakládání s vyplněnými archy se zmírní, třeba ministerstvo upouští od pravidla, že zadání musí být následně uložena v bezpečnostních obálkách. Protokoly nebudou školy smět skartovat 5 let, doposud to přitom bylo 45 let.

U maturity z češtiny letos neuspěla přibližně desetina maturantů. Ještě horší výsledky přitom zaznamenali studenti v matematice. Přestože zkouška zatím není povinná, což se má od roku 2021 na gymnáziích a lyceích změnit, u testu neuspělo 22 % studentů. Další čtvrtina si od zkoušky odnesla čtyřku.