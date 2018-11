Ministerstvo ustoupilo. Plošný zákaz Roundupu nebude

Herbicid glyfosát se využívá pro urychlení dozrávání a vysušování plodin. Asi nejznámějším glyfosátem v ČR je Roundup. Jeho použití v zemědělství je však velmi kontroverzní, mluví se o tom, že látka je rakovinotvorná.

Ministerstvo zemědělství chtělo původně glyfosáty v českém zemědělství zakázat kompletně. Nyní však přísná pravidla pro užívání glyfosátu zmírnilo. Podle nových pravidel se od ledna 2019 Roundup nesmí používat pouze při sklizních obilovin a řepky.

"Usilujeme o to, aby zemědělci využívali přednostně takové postupy, které budou obecně minimalizovat potřebu použití chemických přípravků, tedy i glyfosátu. Nová opatření se zaměří na jeho používání na plodiny s potravinářským účelem, protože to vnímáme jako nejrizikovější," vyjádřil se k omezení ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Zmírnění omezení většina českých zemědělců vítá. Alternativy, které by byli v případě plošného zákazu Roundupu nuceni používat, by byly finančně mnohem nákladnější, což by také mohlo vést k případnému zdražování.

Použití glyfosátů v zemědělství je velmi rozporuplné. Mluví se o jeho dopadu na lidské zdraví. Jestli je nebo není roundup rakovinotvorný, se vedou mezi vědci diskuze už několik let. V současné době je látka označena jako pravděpodobně karcinogenní.

"Přestože se neprokázala karcinogenní škodlivost glyfosátu, dohodli jsme se z preventivních důvodů na omezení jeho použití v řepce," řekl Martin Volf, předseda Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin.

Podle Jana Piňose z Hnutí DUHA je látka nejen rakovinotvorná, ale škodlivá dokonce i pro hormonální systém člověka. Zároveň může narušovat vývoj plodu v těhotenství. "Že je glyfosát nenahraditelný, je lež. Důkazem nám můžou být menší bio zemědělci, kteří celé společnosti ukazují, že se jde bez této látky obejít,“ myslí si Piňos.