Ministerstvo zvažuje zástřelné pro myslivce kvůli prasečímu moru!

Stovky myslivců noc co noc vyrážejí do lesů a snaží se odlovit divoká prasata. Jen za loňský rok padl rekord - 240 tisíc. Ani to ale nestačí - a tak ministerští úředníci zvažují vyplácení zástřelného.

"Je to motivace pro myslivce, protože nedostanou žádné krmivo na vnadění, všechno hradí z vlastní kapsy, doprava je náročná, střelivo..." popisuje myslivec Tomáš Březík.

Zástřelné zatím dostávají jen myslivci na Zlínsku v oblasti zamořené prasečím morem a na části Moravy.

"Je v přípravě novela, která by zavedla zástřelné ve výši 2000 korun za každý ulovený kus, a to nad pětiletý průměr v dané honitbě," uvedl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Plošné vyplácení zástřelného by tak mohlo zvednout odstřel černé zvěře z 240 až na téměř 350 tisíc kusů ročně. I to je ale podle mnohých pořád málo.

Riziko rozšíření afrického moru prasat je totiž stále vysoké. Navíc přibývá míst v Evropě, kde se vyskytuje - v Rumunsku je už v osmi stovkách domácích chovů, první případy hlásí Bulharsko nebo Belgie.

Divočáci se i díky obřím lánům kukuřice nemusí strachovat o potravu. O to víc a rychleji se potom množí. I po masivním odstřelu se jejich počty odhadují na více než 600 tisíc! Boj s nim tak bude trvat ještě dlouhá léta.