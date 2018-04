Nemocnice zavírají oddělení, chybí personál. Vláda má zvláštní řešení

Platy v nemocnicích by se neměly zvyšovat plošně, ale především na pozicích, kde je nedostatek personálu. Tak by se podle ministra zdravotnictví v demisi mohl vyřešit nedostatek lékařů nebo zdravotních sester. Nemocnice se ale obávají, že to může vyvolat spory mezi jednotlivými odděleními.