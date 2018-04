Ministr řekl, jak napravit chybu v přijímačkách. Děti se bát nemusí

Ministr školství v demisi Robert Plaga i Jiří Zíka, ředitel společnosti Cermat, která přijímací zkušky na střední školy, se snaží mírnit paniku po oznámení chyby v testech. Tu neodhalily kontrolní komise ani lidé, kteří zkoušky připravují, upozornil na ni až nejmenovaný učitel.

Na jednu z otázek v přijímačkách z češtiny byly dvě správné odpovědi, řešení ale počítalo jen s jedním. "Testy vidí deset odborníků a dvě kontrolní komise, které mají odhalit nesrovnalosti. Za osm let se nám to nestalo, omlouvám se všem. Lidský faktor selhal v několika stupních," uvedl Zíka.

Přepočet výsledků se týká dětí, které přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury skládaly v 2. termínu pro osmiletá gymnázia. Na chybu Cermat přišel v pátek odpoledne a okamžitě rozeslal emaily do škol, kterých se to týká.

Někteří ředitelé už ale výsledky oficiálně vyhlásili. Rodiče i samotní žáci se tak obávali, že místo na osmileté gymnázium jisté nemají. Šířila se poplašná zpráva, že pokud byl student v pořadí třeba 29., mohl by ho po přepočítání někdo "přeskočit".

Ředitel Cermatu ale uklidnil, že k tomu nedojde. "Pokud některá škola vyhlásila oficiální výsledky, pak se přepočet pořadí dotknout nemůže," vysvětlil Zíka. A jeho slova v sobotních Televizních novinách potvrdil i ministr školství.

"Ti, co byli už vyhlášeni, jsou přijati. Otázkou je, jestli někde pod čarou je ten chybějící bodík tak závažný, že by tam žáka dostal také. Třídy mají kapacitu až 34 žáků. Nemyslím si, že to budou desítky případů," prohlásil Robert Plaga.

Odpověď C, která byla spolu s B, uvaděném v klíči, také správná, zvolilo přesně 1146 uchazečů o gymnázia. Teoreticky by ale chyba Cermatu mohla pomoci jen 721 z nich. Podle Zíky volili studenti odpověď C spíše náhodně, než že by k ní došli logicky.

"V tuto chvíli je primární minimalizovat dopad na děti, nové výsledky už byly rozeslány a my zjišťujeme, na které z 234 škol už byly vyhlášeny výsledky. Spojíme se s řediteli a budeme zjišťovat, jestli někdo byl chybou poškozen," doplnil Plaga.

