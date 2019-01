Ministři projednají obědy pro děti zdarma i varování před Huawei

Podle návrhu ministerstva školství pod vedením hnutí ANO by obědy zdarma měly dostávat děti z veřejných mateřských škol a prvního stupně základek. Jednalo by se o děti z rodin, které dostávají dětské přídavky. Sociální demokraté naopak navrhují, aby obědy byly propláceny všem dětem ve školkách a na prvním stupni základních škol.

Anketa Souhlasíte se zavedením obědů ve školách a školkách zdarma? Ano 43 19 hlasů Ne 53 24 hlasů Je mi to jedno 4 2 hlasy Hlasovalo 45 lidí.

Speciální předpis pro případ, že by v březnu Británie odešla z Evropské unie (EU) bez dohody s unií, připravilo ministerstvo vnitra. Podle zákona by bylo ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Jednalo by se o přechodné období, které by skončilo na konci roku 2020.

Babišův kabinet bude probírat i varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před používáním výrobků firem Huawei a ZTE. Vládu bude zajímat například to, zda se varování týká i soukromého sektoru.

Kybernetický úřad vydal v polovině prosince varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei Technologies a ZTE Corporation. Používání těchto prostředků podle úřadu představuje bezpečnostní hrozbu.

"K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich bezpečnostních partnerů a také zjištění našich spojenců. Hlavním problémem je právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, ve kterém uvedené společnosti primárně působí. Čínské zákony vyžadují po soukromých společnostech působících v Číně mimo jiné součinnost při zpravodajských aktivitách, a tudíž pouštět je do systémů, které jsou klíčové pro chod státu, může představovat hrozbu," uvedl v prosinci ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.