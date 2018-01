Šlechtová tajně navštívila české vojáky v Afghánistánu

V Afghánistánu má česká armáda svou nejpočetnější misi, v zemi působí 236 vojáků. Většina jich chrání leteckou základnu Bagrám v provincii Parván. Jejich úkolem je hlídkovat v bezprostředním okolí základny, zabraňovat raketovým útokům nebo získávat zpravodajské informace. Při střetech s povstalci se musí vypořádat se střelbou rebelů i s nástrahami v podobě nástražných výbušných zařízení.

Šlechtová za nevlídného deštivého počasí v pondělí zkontrolovala zázemí českých vojáků na Bagrámu, předala jim dary z Česka a prohlédla si ukázku jejich práce. "Dozvěděla jsem se, co tady konkrétně dělají, jakou mají výstroj, výzbroj. Nachystali mi bohatý program, kdy mi ukázali a simulovali spoustu akcí, které se tady mohou stát," řekla ministryně českým novinářům na základně Bagrám. Vojáci Šlechtové předvedli bojová vozidla (MRAP), která používají při výjezdech mimo základnu, výzbroj či vybavení. Vyzkoušela si jízdu v obrněncích na cvičebním polygonu a viděla ukázku práce při odhalování skrytých nástražných zařízení. Jejich prostřednictvím povstalci z Tálibánu útočí na spojenecká vozidla.

Na Bagrámu ministryně mluvila s americkými veliteli mimo jiné o budoucnosti českého nasazení. "Velice si cení české pomoci a české armády. Bavili jsme se o možnosti využití schopností českých vojáků, to znamená třeba i o nasazení chemiků a dalších expertů," poznamenala. Vojáci mají podle Šlechtové o působení v misích zájem. "Naučí se tady spoustu věcí, naučené schopnosti přivezou zpátky do České republiky," podotkla.

Po nástupu do funkce slíbila zahraniční mise podporovat. O jejich případném dalším rozšíření bude ale pravděpodobně rozhodovat až další vláda, jejímž sestavením byl pověřen premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Náčelník generálního štábu Josef Bečvář před několika týdny uvedl, že česká armáda by mohla do Afghánistánu vyslat poradní a výcvikový tým, specialisty na odstraňování výbušnin a posílen by mohl také být letecký poradní tým.

V Afghánistánu česká armáda působí od června 2010, v zemi má v současné době jednotky na Bagrámu a v Kábulu. Kromě strážní roty do Afghánistánu nasadila také letecký poradní tým a velitelské struktury. V Kábulu také jednotka vojenské policie chrání českou ambasádu.