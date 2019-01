Míra během soutěže přišel o přítelkyni. Prozradil, co se stalo

Ve středu večer jste mohli sledovat další díl kuchařské show MasterChef Česko. Jak soutěžící na svou účast v pořadu vzpomínají? To zjišťovala Patricie Solaříková v pořadu Jak to vidí MasterChef?

Tentokrát si na kus řeči moderátorka pozvala Míru a Olivera. Oba se svými pokrmy u poroty uspěli a především hokejista Míra mnohé šokoval, když přiznal, že jehně, ze kterého vařil, si sám vybral a naporcoval.

"Mám známého, který má venku na farmě živá jehňata. Nedokázal jsem ho zabít, dělal to pán, kterému patří farma. Střílí se do hlavy, to je nejrychlejší smrt, aby jehně co nejmíň trpělo. Pak se ještě podřízne, aby to mělo co nejrychleji za sebou," popsal Míra.

Kolegové hokejisti se prý hodně divili, když jim řekl, že se hlásí do MasterChefa. "Ptali se mě, jestli fakt umím vařit," vzpomínal. Taky přiznal, že kamarádi měli z jeho účasti v soutěži strach. "Protože jsem vylízanej hokejista, ale vypadá to docela seriózně," ohodnotil se Míra, když se poprvé viděl na videu.

Svěřil se také s tím, že částečně i kvůli soutěži se mu rozpadl vztah. "Do soutěže jsem šel zadanej, ale odcházel jsem svobodnej. Nebylo to kvůli jinému vztahu, který by vznikl v soutěži, ale kvůli tomu, že ona byla z jiného města, do toho jsem měl MasterChefa, práci, takže jsme se moc neviděli," řekl.

Připomeňte si vaření hendikepovaného Honzy:

Jaké vztahy panovali mezi soutěžícími? Mezi kým přeskočila jiskra? A co si myslí o Honzovi, který se narodil jen s šesti prsty? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí MasterChef! Středeční díl MasterChef Česko si můžete pustit zdarma na Nova Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.