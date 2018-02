Míříte na hory? Pozor na zvláštní předpisy v zahraničí, hrozí pokuty!

V některých částech Česka začínají o víkendu jarní prázdniny, a tak tisíce lidí míří na lyžování například do Rakouska, Francie, nebo Itálie. Otázkou ale je, jestli je na takovou cestu připravené i naše auto, co se týče například povinné výbavy, nebo hloubky dezénu pneumatik. V každé zemi totiž platí jiná pravidla.

Základem pro zdolání sněhu nebo náledí jsou často i v neznámém terénu zimní kola, které mají jasně danou minimální hloubku dezénu. Nová pneumatika má vzorek vysoký 8 milimetrů. Na Slovensku ovšem projde auto kontrolou i s 3 milimetry. Ve Francii musí mít vzorek nejméně o půl milimetru víc.

V Česku ale musí být hloubka minimálně čtyři milimetry, a tak by měly projít nejen ve Francii, ale i Itálii nebo Rakousku, kde mají stejné normy. Jestli je hloubka dezénu vaší pneumatiky v pořádku, zjistíte i obyčejnou padesátikorunou. Pokud měděný okraj mince zapadne do prostřední drážky tak, aby nebyl vidět, je pneumatika v normě.

Ve vyšších polohách se řidiči jen těžko obejdou bez sněhových řetězů. V Německu, Maďarsku nebo Bosně musí být součástí povinné výbavy. V dalších zemích, například v Rakousku, Francii nebo Itálii je požadují minimálně mít v kufru auta ve vybraných regionech.

"Se sněhovými řetězy je prakticky všude povolená rychlost 50 km/h, někde dokonce jen 40," uvedl mluvčí Ústředního automotoklubu (ÚAMK) Igor Sirota. Jízda se sněhovými řetězy by se neměla obejít bez tréninku. Pokud řidiči s jejich nasazováním nemají zkušenost, měli by si to vyzkoušet doma a na suchu.

Nasazení sněhových řetězů zabralo reportérovi TV Nova zhruba 15 minut. "Při představě, že jsem v nějaké sněhové vánici v mínus deseti stupních a čeká mě ještě jedno kolo, můžu zkoušku určitě doporučit," nabádá Jaroslav Brousil. Nasazování ale podle něj zvládnou i řidičky, fyzická síla není příliš potřeba - spíše používat hlavu.

Při cestě na hory by v autě neměla chybět ani nemrznoucí směs do ostřikovačů, startovací kabely, rozmrazovač zámků nebo škrabka na sklo a smetáček. "Na Slovensku můžete dostat pokutu za to, že pojedete se sněhovou čepicí na střeše," doplnil Sirota.

Řidiči mířící do hor v zahraničí by si měli dát pozor i na barvu vesty. V některých zemích například netolerují žlutozelenou, která může být snadno zaměnitelná s policií. V Rakousku nebo Německu za to může řidič dostat i pokutu.

"Spíš bychom se měli držet toho, že ta vesta má homologaci. To znamená takové to CE, ten našitý štítek s vyznačenou evropskou homologací," upřesnil mluvčí ÚAMK. V Rakousku ze zákona vestu sice musí mít pouze řidič, ale je dobré mít ji i pro všechny pasažéry.