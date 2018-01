Zima má být dál mírná! Pohroma pro úrodu, zoufají si zemědělci

Zvláště konec minulého roku a začátek ledna byly neobvykle teplé. Rtuť teploměru místy vystoupala až na 13 stupňů a ostré slunce připomínalo spíše jaro. Zima by podle nejnovějších prognóz meteorologů měla být i nadále nadprůměrně teplá.

O víkendu se sice přechodně ochladilo a i v nížších polohách napadl sníh, ale už od úterka se má opět oteplit a teploty se vrátí nad nulu.

Dosavadní mírná zima už začíná dělat starosti zemědělcům. Přestože se shodují na tom, že zatím je brzy na jakákoliv konečná hodnocení, teplé měsíce by znamenaly pohromu a způsobily škody na úrodě.

"V minulosti už se ukázalo, že nástup zimy může být velice rychlý a pak se klimatický rok vyvíjí úplně jinak. V současnosti je teplo a příroda na to reaguje, může to mít už teď negativní vliv. Množí se škůdci a různá houbová onemocnění," nastínil Jiří Felčárek z Agrární komory.

Pokud by ale teplý ráz počasí vydržel několik týdnů, jak meteorologové předpokládají, už by to mělo negativní dopad. "Může dojít k urychlení vegetačního růstu, rychlejšímu nástupu hmyzu, což by znamenalo poškození porostu s reálným dopadem na budoucí sklizeň," doplnil Felčárek.

Podobné obavy mají také včelaři. "Pro včelařství je obecně lepší kontinentální, tvrdší zima. Lidé si myslí, že včelička má ráda teplo, ale zimuje spíše za nižších teplot a bez nějakých výkyvů. Zatím se nic neděje, ale za takovýchto podmínek by začala včelstva plodovat už za dva týdny, čímž by se fyzicky vyčerpala a mohla uhynout hlady," vysvětlil veterinář a včelař Miloslav Peroutka.

Vinařům naopak mírný začátek zimy poměrně vyhovuje. Jediným problémem je to, že se lépe množí škůdci a plíseň. "I kdyby se samotné révě nic nestalo, do řezů se lépe dostanou různé houby a keře na jaře uschnou," říká vinař František Mádl.

"Je to zatím nestandardní průběh zimy, révě by ale více uškodil tuhý mráz třeba na konci února. V prosinci a lednu vinná réva hibernuje a nebude rašit, i kdyby bylo patnáct stupňů. Proto by bylo horší, kdyby začalo mrznout po vyrašení," doplnil Mádl.

Krátkého ochlazení se podle meteorologického výhledu dočkáme na konci ledna, kdy teploty klesnou až k minus deseti stupňům. Už začátkem února se ale vrátí k nule a konec zimy by měl být znovu neobvykle teplý.