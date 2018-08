Míša (17) zmizela i se svojí skoro roční dcerou. Pomozte ji najít!

Poslední informace o Michaele pocházejí z rána 2. srpna. To se nacházela v Čechticích. Pohřešovaná odjela od svých rodičů i se svou téměř roční dcerkou, po které kriminalisté také pátrají.

Matka s dcerou měly společně odjet do výchovného ústavu, tam už ale nedorazily. Naposledy se Míša ozvala týž den. Telefonovala svým rodičům, že jí ujel vlak z Benešova do Černovic a že do ústavu tedy dorazí později. Od té doby o ní nikdo nic neví.

Michalela Péčová je zdánlivého stáří 17 až 18 let. Má štíhlou postavu a přibližně 168 centimetrů. Má tmavé dlouhé rovné vlasy a hnědé oči. Mohla by mít piercing u rtu a v pupíku, na levé stehno si nechala vytetovat růži. Dalším znakem jsou jizva na palci pravé ruky a velká vertikální jizva na zádech vlevo dole. Naposledy byla oblečena do bílých krajkových kraťasů. Měla u sebe šedobílý dětský kočárek a modročernou sportovní tašku s věcmi.

Zdroj: Policie ČR Pátrání - PÉČOVÁ MICHAELA

Diana Péčová vypadá na jeden až dva roky. Vysoká je v rozmezí 65 až 70 centimetrů.

Pokud máte jakékoli informace o matce nebo dceři, kontaktujte prosím kriminalisty na čísle 974 871 531 nebo na čísle 158. Informace o pohřešovaných také přijme jakákoli policejní služebna.