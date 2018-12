Místo Boha hazard! Jeptišky kradly peníze, prohrály je ve Vegas

Jeptišky Mary Kreuperová a Lana Changová peníze vzaly z katolické školy svatého Jakuba sídlící ve městě Torrance poblíž Los Angeles.

Ženy, které jsou prý nejlepší kamarádky, zpronevěřily peníze z účtu, kam škola ukládala školné a dary, píše BBC. Obě prý projevily lítost.

Řádové sestry neměly problém se k penězům dostat - Kreuperová totiž školu z pozice ředitelky 29 let vedla, Changová tam asi dvacet let vyučovala. Jeptišky peníze neukradly naráz, ale vysávaly je z účtu nejméně deset let. Použily je na cestování a hazard.

V pondělí škola svatého Jakuba oznámila, že obě ženy, které nedávno odešly na odpočinek, svých činů "hluboce litují". Zároveň uvedla, že o zpronevěře byla informována policie, ale škola prý nebude podávat trestní oznámení.

"Sestry potvrdily zneužití prostředků a při vyšetřování spolupracují," informoval řád sester svatého Josefa z Carondeletu, do nějž jeptišky patří. Zmizení peněz odhalil rutinní audit.