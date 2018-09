Místo mostu tunel? Kandidát ANO na primátora chce nový Libeňák

Most by byl ojedinělý tím, že by kromě dopravy sloužil také k bydlení. Místo silnice by na povrchu byly byty a doprava by byla vedená tunelem. Tramvaje by tak dokonce prý mohly jezdit i rychleji.

Lídr pražské kandidátky za hnutí ANO Petr Stuchlík nápad představil spolu s architektem Jaromírem Pizingerem. Oba zdůraznili, že jde zatím pouze o vizi. Díky té by v České republice vznikla nová památka, která by zároveň přinesla i bydlení.

Libeňský most je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. V lednu byl na několik týdnů uzavřen, pak se na něj doprava zase vrátila.

Dlouho se řešilo, jestli by se měl most opravovat. Letos v dubnu pražští radní podpořili návrh současného náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka za ČSSD, podle kterého by se most, který pochází z roku 1928, měl zbourat.