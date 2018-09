Mladíka zabila superbouře! Pořád doufám, že se vrátí, pláče nevěsta

Teprve 24letý Matthew Campbell se stal obětí superbouře Ali, která zasáhla britské ostrovy. Spadlý strom ho zasáhl do břicha. Brzy si měl brát snoubenku Robyn, místo svatby teď musí rodina vystrojit pohřeb.

Robyn Newberryová stále nemůže uvěřit, že její snoubenec tragicky zahynul. Teprve minulý týden rozeslali oznámení o své svatbě spolu s datem, které si mají lidé poznačit v kalendáři. Spolu s Mattem měli také složit zálohu za Robyniny svatební šaty. Nic z toho se ale nestane.

Matthew Campbell je jednou ze dvou obětí, které má zatím na svědomí superbouře Ali. Mladík zemřel poté, co ho v irském parku Slieve Gullion zasáhl strom, který se zřítil kvůli silnému větru. Podle rodiny ho jedna z větví udeřila do břicha.

Robyn o svém smutku promluvila pro portál Belfast Telegraph. "Věděla jsem, že se něco děje, když jsem se kolem oběda snažila Mattovi dovolat, ale pořád to padalo do hlasové schránky. On takový nebyl. Volala jsem mu šestkrát, bez odpovědi," popsala.

Těsně před odchodem z práce přišla za 23letou Irkou policie se zdrcující zprávou. Nejdříve si prý myslela, že je to vtip. Nemohla uvěřit, že člověk, se kterým strávila posledních šest let, byl po smrti. "Pořád si myslím, že si ke mně lehne do postele a všechno bude v pořádku," dodala.

Podle rodiny byl Matt obětavý a přátelský člověk. "Nečekal jsem, že budu pohřbívat svého 24letého syna. Pohřeb bude oslavou jeho života. Jeho oblíbeným týmem byl Liverpool, takže poprosíme hosty, aby si vzali jejich dresy," uvedl mladíkův otec Robert Mark.

Superbouře Ali se do Velké Británie přihnala na začátku týdne. Stovky tisíc domácností zůstaly bez proudu, hasiči měli plné ruce práce. Kromě Matta zemřela také turistka ze Švýcarska, jejíž karavan silný vítr sfoukl z útesu.