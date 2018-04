Místo znásilnění jen obtěžování? Španělé protestují proti rozsudku

Desítky tisíc lidí vyšly ve Španělsku protestovat do ulic a to kvůli pěti mužům podezřelým ze znásilnění osmnáctileté dívky. Soud je totiž poslal do vazby jen za sexuální obtěžování a tím snížil jejich trest o více než polovinu.

"Není to obtěžování, je to napadení!" Tato a další podobná hesla se tři dny rozléhala po celém Španělsku. Dvaadvacet let nepodmíněně. Takový trest původně hrozil mužům, kteří v roce 2016 při běhu s býky ve španělské Pamploně hromadně znásilnili mladou dívku. Soud je ale uznal vinnými ouze ze zneužití a každý z mužů dostal devítiletý trest.

" Celý svět je rozhořčený kvůli tomu rozsudku. Myslím si, že je to opravdu nefér. Není tam žádná spravedlnost, žádná," reagovala Maria del Carmen Fuentesová.

Jen v Pamploně vyšlo do ulic přes pětatřicet tisíc lidí. Protestovalo se i v dalších španělských městech, lidé vyrazili do ulic například v Madridu, Barceloně nebo ve Valenci. A demonstranti se dožadovali nejen spravedlivého trestu pro násilníky, ale snažili se upozornit také na rovnoprávnost žen před soudem.

"Ptám se sama sebe, co se to děje se soudním systémem ve Španělsku a po celém světě. Je to neskutečné, co se tu děje. Jde o očividný příklad toho, že vládne mužské právo," myslí si studentka Nuria Beltranová.

Trestaná pětice sama sebe nazývá Vlčí smečkou. Pojmenovanou tak měli i skupinu na sociální síti, kde se po činu napadené dívce vysmívali. Natočili ji i na video, které chtěli později zveřejnit jako trofej.

Nahrávky se staly důkazem při soudním procesu. Obhájce mužů tvrdil, že pasivita dívky je jasným znamením souhlasu. Po rozsudku se na stranu oběti postavila i španělská státní policie. Napadená dívka i pětice obžalovaných se chtějí proti rozhodnutí soudu odvolat.