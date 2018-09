Mistr světa v nešikovnosti? Lupiči spadla nejdřív zbraň, pak i kalhoty

Přepadení jsou obvykle děsivé momenty, kdy si ten, na koho lupič míří zbraní, nemůže být jistý tím, jestli se vrátí domů živý. Neplatí to ale vždy.

Důkazem je opravdu HODNĚ nepovedená loupež, o kterou se v coloradském městě Aurora v neděli pokusil dosud neznámý muž. Podivný je i cíl jeho cesty - gauneři se zbraní obvykle jdou do banky, on šel do obchodu s elektronickými cigaretami, píše New York Post.

A ve chvíli, kdy tasil zbraň, mu pistole z prstů doslova vyletěla a spadla pod nohy překvapené prodavačce. Lapka se ještě pokoušel přeskočit pult a zbraň sebrat.

Vzápětí se ovšem dal na útěk, což se mu také příliš nedařilo. V jednu chvíli mu totiž spadly kalhoty a měl co dělat, aby se nerozplácnul po zemi.

Pomyslnou třešničkou na dortu nešikovnosti a smůly je to, že lupič sice přišel do obchodu v rukavicích, aby nezanechal otiky, jenže po ztrátě zbraně jich policisté mají víc než dost právě z ní.

Přesto podle všeho smolaře ještě nedokázali vypátrat a zatknout.