Míšu (11) trápí záhadná nemoc, celá se třese a nikdo neví proč

Už více než pět let televize Nova sleduje, jak se jedenáctiletá Míša Zahradníková z Třebechovic pod Orebem vyrovnává se záhadnou nemocí, která se projevuje tím, že se celá třese. Rodiče stále věří, že existuje zázračná metoda, která by ji alespoň postavila na nohy. Nejúčinnější se zatím zdají být drahé rehabilitace. Část peněz se teď podařilo získat i díky hráčům šipek, kteří na Pardubicku uspořádali benefici.

Sama neudělá krok, nestrčí si bez pomoci do pusy bonbón. Od roku 2012 jsme s rodiči Míši v kontaktu a bohužel oba mluví stále stejně. "V tuto chvíli nevíme, co Míše je a hledáme tu příčinu," vysvětlil otec Míši Pavel Zahradník.

"Absolvovala kompletní neurologické vyšetření, magnetickou rezonanci mozku a míchy, genetické vyšetření," vypočítávala dětská neuroložka Marika Talábová. Z dítěte se mění v mladou slečnu. To, co se bohužel nemění, je její zdravotní stav. Z vozíčku zatím nevstala a nezklidnil se ani třes po celém těle.

"Bych si nejvíc přála, aby se Miška osamostatnila," uvedla maminka Míši Petra Zahradníková. Velkým snem je bezbariérové bydlení. S vozíkem se doma sotva otočí. Cesta do prvního patra bytového domu je bohužel rok od roku obtížnější.

Rodiče dávají statisíce korun do rehabilitací. Ty sice nejsou všelék, ale pomáhají alespoň udržet Míšin současný zdravotní stav. Míše pomáhají stovky lidí po celé republice. Hráči šipek pro ní v Hostovicích na Pardubicku udělali benefiční turnaj.

"Se tady sjelo 35 týmů, což je zhruba 200 závodníků," uvedl organizátor benefiční akce Jiří Blažej. Vybrali přes sto tisíc korun.

Děláme to několikrát denně a považujeme to za samozřejmost. Pokud by třeba obyčejné mytí rukou zvládla i Míša, podle rodičů by to byl úžasný pokrok.