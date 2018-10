Mitas Gočárovy schody pro Czeczinkarovou a Rauchfusse

Opět skvělou cyklistickou show předvedla nejen česká biková špička na čtvrtém ročníku závodu Mitas Gočárovy schody, který se uskutečnil v pátek 28. září. Na startu se kromě českých reprezentantů jako Ondřej Cink, Jan Škarnitzl, Marek Rauchfuss a Kristian Hynek sešla skvělá konkurence za doprovodu zahraničního týmu Kross Racing, v jehož barvách startoval například Švýcar Fabian Giger nebo Polák Bartlomiej Wawak. Kross Racing však postrádal na startu elitního závodu jednu ze svých velkých hvězd Polku Maju Włoszczowskou, která se sice akce účastnila, ale start z důvodu nemoci vynechala.

Zdroj: TN.cz

Hlavní závod na 50 minut byl po několik kol v režii dvou borců. Obhájce loňského vítězství Marek Rauchfuss střídal tempo s Polákem Bartlomiejem Wawakem, který chtěl napravit svojí loňskou prohru právě nad českým borcem. Závěr však Marek Rauchfuss rozhodl ve svůj prospěch a s náskokem sedmi sekund si dojel pod hradeckou Bílou věží pro druhé vítězství. Na stupních ho doplnili jezdci Bartlomiej Wawak a Fabian Giger. Mezi ženami byla suverénní Jana Czeczinkarová před druhou Janou Pichlíkovou a Monikou Kučerovou.



Dobrodružná podívaná byla i při amatérském závodě Nova jízda, kde si pro vítězství zkušeně dojel Radek Hořák s náskokem více jak minuty před Michaelem Kubínem. Třetí místo obsadil Tomáš Coufal.

Zdroj: TN.cz

Kromě cyklistiky mohli účastníci stejně jako loni okusit běžecký závod, který se uskutečnil na stejné trase jako cyklistický, pouze v protisměru. V závodě na tři kola, kde běžci zdolali 720 schodů, obhájil vítězství Pavel Hrdina z Královéhradecké Policie. Mezi ženami slavila Taťána Metelková.

Zdroj: TN.cz

Nova Cup pokračuje již příští víkend v Mikulově, kde se závodníci vydají na 25 nebo 55 kilometrovou trať a děti na závody se startovným zdarma díky partnerovi Apache Bicycles.

Závod ZP 211 Mikulov odstartuje z mikulovského náměstí směrem k Valticím, kde jezdci po zpevněných cestách absolvují okruh kolem Pavího kopce, poté se vrátí podél rakouských hranic zpět do Mikulova. Zde Nova jízda bude mířit po pětadvaceti kilometrech do cíle k Amfiteátru pod Turoldem a pro pětapadesáti kilometrovou trasu Aria Pura začne pravý závod. Z Mikulova jezdci vystoupají podél vinic na strmý Růžový kopec směrem na Bavory a Pernou, odkud se podél Stolové hory vydají do Horních Věstonic. Obkrouží nejvyšší vrchol Mikulovské vrchoviny Děvín a z nejvzdálenějšího bodu v Pavlově se vydají podél Moravské vinné zpět do Mikulova.

Zdroj: TN.cz

V ceně startovního balíčku je teplé jídlo, pivo a limonáda z pivovaru Rebel Havlíčkův Brod, kvalitní italská káva Segafredo, sportovní voda Nartes či osvěžující nápoj Smarty. Součástí je i mytí kola v zóně Kärcher a další výhody od partnerů závodu. Pro první tři v každé kategorii jsou připraveny zajímavé ceny v podobě chytrých hodinek Kronaby, outdoorové elektroniky Niceboy a plášťů Mitas. Ti nejrychlejší mohou vyhrát ubytování v sudu na jednu noc pro dvě osoby se snídaní a degustací vín ve Vinařství pod Hradem, noc na zámku Hotel Chateau Kotěra s tříchodovou večeří a masáží pro dvě osoby či pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí v hotelu Alpenhof.