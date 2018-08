Mladá dívka se propadla do šachty pod letenským kyvadlem!

Dnes ráno se do odvětrávací šachty pod letenským kyvadlem v Praze propadla devatenáctiletá dívka. Ven ji z úzké chodby vyprostili až přivolaní hasiči. Dívka skončila v Ústřední vojenské nemocnici.

Dnes krátce po páté hodině ranní přijala městská policie oznámení, že se mladá dívka propadla do několika metrové šachty pod letenským kyvadlem. Na místo nehody ihned dorazili střážníci z Prahy 7.

„Hlídka strážníků se pro tento případ vybavila záchranářským batohem a lanem. Vzhledem k tomu, že dívka spadla do asi půl metru široké a osm metrů hluboké odvětrávací šachty, chtěli ji strážníci nejprve vyprostit pomocí lana, ale upustili od toho, protože si ztěžovala na bolest zad a krku,“ sdělila mluvčí policie Irena Seifertová.

Ze šachty ji vytáhli až hasiči a to přes vrata vedoucí do prostor pod památníkem. Poté byla dívka převezena do Ústřední vojenské nemocnice na jednotku intenzivní péče s pohmožděnými zády.