Mladá dvojice utekla z diagnostického ústavu, pomozte je najít

Kriminalisté čtvrtého policejního obvodu pátrají po čtrnáctileté Kamile V., která v úterý utekla z diagnostického ústavu v průběhu společné vycházky. Pohřešovaná byla svěřena do péče tohoto zařízení na základě usnesení Obvodního soudu v Kolíně. Kamila V je střední, 158 cm vysoké postavy, má oválný obličej, středně dlouhé na černo obarvené vlasy a zelené oči.

Od pátku 27. července pátrají kriminalisté také po čtrnáctiletém Štěpánu R., který utekl ze stejného zařízení, poté co přeskočil oplocení zahrady. I on byl do péče tohoto zařízení umístěn na základě rozhodnutí soudu. Pohřešovaný Štěpán R. je hubené, 170 cm vysoké postavy, má oválný obličej, blond vlasy a modré oči.

U obou jmenovaných se jedná o opakovaný útěk a je velmi pravděpodobné, že se pohybují spolu.

Pokud víte, kde se dívka nebo mladík nacházejí, kontaktujte policii na lince 158.