Mladá máma snášela kočárek do metra, spadla a zabila se!

Malaysia Goodsonová se zřítila na nástupiště stanice Sedmá avenue, kde ji ihned na pomoc přispěchali další cestující. Její dcerka Rhylee ležela vedle ní, byla při vědomí a pouze lehce zraněná.

Holčička totiž byla v kočárku naštěstí připoutaná a později si ji převzali příbuzní. Zatím není jasné, zda Malaysia zemřela na následky samotného pádu, či zda neměla nějaký zdravotní problém, píše BBC.

This is 22 year old Malaysia Goodson. The Stamford mother fell down the stairs at a subway station in NYC last night and died. Her one year old daughter was with her in a stroller but is ok. @News12CT pic.twitter.com/4mRmwOAZKx