Česká youtuberka v plamenech! Při nehodě utrpěl její hrudník

Čtvrteční večer v restauraci slavného kuchaře Nusreta Gökceho přezdívaného Salt Bae, který se je známý svou extravagantní přípravou jídel, skončil tragicky. Při ohnivé show zasáhl oheň celkem čtyři hosty, kromě Čechů jsou poranění řecký a ománský turista.



“Během program explodovala část hořlavé směsi, která potřísnila české občany, a ti začali hořet. Bez pomoci zaměstnanců či přihlížejících se jim podařilo uhasit se navzájem,“ sdělil Robert Řehák z tiskového odboru ministerstva zahraničí.



“Hned po incidentu nás převezli do nemocnice. Mám jen nějaké popáleniny, ale moje přítelkyně je na tom mnohem hůře. Ten večer byla pro mě noční můra a ještě to neskončilo,“ řekl Hajíček tureckým novinám Birgun.

Video zachycující ohnivou show, při níž se Češi popálili:



Třešňáková skončila v nemocnici s popáleninami druhého stupně s hlubokým zásahem do struktury kůže na 35 procentech těla. Oheň jí vážně popálil obličej, krk, horní část těla a ruce. Její partner Viktor Hajíček, který ji doprovázel, je popálený asi na patnácti procentech těla se zasaženým obličejem a rukami.



Zaměstnanci restaurace po incidentu přivolali záchranku, která odvezla českou dvojici do jedné z tamějších nemocnic. Tam jim lékaři poskytli první pomoc. Pozdeji na místo dorazil český konzul a zařídil převoz Čechů do nemocnice, která poskytuje lepší ošetření.



Nejméně do pondělí zůstanou Češi v Turecku, poté se rozhodne, co dále. Konzulát jim pomohl zkontaktovat právníka a policii. Zaurgoval také tureckou stranou, aby Čechům věnovali co nejlepší lékařskou péči.

Fanoušci přejí Třešňákové i jejímu příteli brzké uzdravení. "Držím palce, ať jste oba v pořádku," napsala jedna z uživatelek sítě Instagram. "Krásná holka! Přeji ti brzké uzdravení, ať z toho vyjdeš co nejlépe, je mi tě moc líto! Hodně síly," doplnil ji další.