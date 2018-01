Mladá žena (†27) těsně před smrtí sepsala nejdůležitější věci v životě

"Musíme s hlubokým zármutkem oznámit, že Holly v brzkých ranních hodinách odešla. Poté, co vydržela tolik, nastal její čas se rozloučit. Konec byl krátký a klidný; vypadala klidně, když jsme ji líbali na čelo a naposledy se loučili. Jak jistě čekáte, Holly připravila krátkou zprávu pro vás všechny, kterou brzy zveřejníme," napsala 4. ledna rodina mladé Australanky, která poslední rok bojovala s rakovinou a věděla, že se blíží její konec.

Než Holly zemřela, chtěla se nejen se svými přáteli podělit o to, co je podle ní v životě nejdůležitější. Svou zprávou chtěla ukázat, že není nutné mít strach ze smrti a že je potřeba žít naplno. Holly nabádá, aby lidé přestali řešit zbytečnosti a soustředili se na to důležité.

Tím jsou přátelé, rodina a všichni milovaní. Lidé by se měli soustředit na to hezké a zbytečně si nestěžovat, lidé podle ní mohou být vděční za to, že mohou chodit do práce a hýbat se.

Člověk by se neměl zaměřit na zachycení okamžiku, ale na prožití zážitků. Za ty by měl člověk utrácet peníze místo materiálních zbytečností.

Lidé by podle ní měli také myslet na ostatní a snažit se pomoci například darováním krve, jednoduchý proces může zachránit několik lidských životů.

Dojemná zpráva obletěla okamžitě svět, jen za týden sdílelo poselství přes 120 tisíc lidí, dosah je mnohem větší.

