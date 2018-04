Mládek o Jožinovi od Metallicy: "Co by taky měli hrát jiného?"

Od ranních hodin Ivanu Mládkovi zvoní telefon a jeho známí či novináři se jej ptají na nedělní koncert kapely Metallica, která doprostřed svého vystoupení zařadila i Mládkův hit Jožin z bažin, který hráli kytaristé Kirk Hammett a Robert Trujillo. Poprvé jej Mládkovi ale pustil až reportér TV Nova.

"No jaký by to mělo být překvapení, taky co by měli hrát jinýho?" žertoval zpočátku Mládek. Ale ani tak jej cover verze Metallicy nepřekvapila.

"Už jsem zvyklej na všelijaký ty polský, ruský, italský verze. Mám radost, že konečně americká kapela zahrála Jožina z bažin. Američtí muzikanti jsou můj vzor, považuju je za nejlepší na světě," prozradil Mládek.

Sám hlavně oceňuje jazzové a swingové cítění amerických hudebníků. "Když si takhle vynikající kapela, ještě k tomu americká, vypůjčila moji písničku, tak kdo by neměl radost," řekl Mládek.

K Jožinovi z bažin se podle jeho názoru dostali hudebníci z Metallicy nejspíš přes internet. "Ten internet je všemocnej. Když se o tý písničce mohl dozvědět eskymák na Kamčatce, tak proč ne Američani. Asi nějakej ten kluk z té kapely na to někde narazil a připadalo mu, že by to mohlo být dobrý zpestření," myslí si.

Že by teď Banjo Band přezpíval nějakou píseň od Metallicy, Ivan Mládek neplánuje. "To bychom asi nedokázali. Těžiště tý muziky je někde úplně jinde. My tý moderní muzice, natož metálu, nerozumíme. Asi by to bylo trapný," dodal Ivan Mládek.