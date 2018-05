Mladí lidé mohou cestovat po Evropě zdarma! Má to ale háček

Tisíce mladých Evropanů by mohly v příštích letech cestovat po kontinentu zcela zdarma. Evropská unie spustila projekt, který má mladé lidi seznámit s jinými státy. K osmnáctinám dostanou od Bruselu měsíční jízdenku na cesty vlakem.

První kolo spustí Evropská komise 12. června. Zájemci budou moci podávat přihlášky do 26. června prostřednictvím Evropského portálu pro mládež. Hlásit se mohou jednotlivci, ale také skupiny až pěti lidí. Podmínkou je věk 18 let před 1. červencem, kdy vyhlásí "výherce".

Zatím není jasné, zda budou zástupci Evropské komise z uchazečů losovat, či bude rozhodovat rychlost nebo trasa, kterou si zvolí. Zájemci totiž musí dopředu oznámit cíle svých cest a zřejmě bude kladen důraz na poznávání evropského kulturního dědictví, píše portál Guardian.

V úvodní fázi rozdělí EU 15 tisíc jízdenek. Počet lístků by měl odpovídat velikosti populace jednotlivých členských států, může se ale měnit v závislosti na zájmu. Pokud bude první fáze úspěšná, uvolní Unie dalších 15 tisíc jízdenek na podzim.

Na projekt nazvaný DiscoverEU (Objev EU) vyčlenil Brusel 12 milionů eur (asi 300 milionů korun), v příštích letech by se měl ale rozpočet navýšit až na 700 miliard eur (necelých 18 miliard korun). Týkal by se dohromady asi 200 tisíc osmnáctiletých.

Projekt funguje v rámci jízdenky Interrail, prosadil ho německý europoslanec Manfred Weber. Dlouhodobě usiluje o to, aby mladí lidé cestovali a tím získávali kulturní i společenské vazby. "Emoce a vazby mezi lidmi, do toho chceme také investovat. To je právě cílem projektu DiscoverEU," uvedl Weber.