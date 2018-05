Mladí se děsí sexu: Každý osmý je v 26 letech panic! Čeho se bojí?

Nejnovější průzkum University College London sledoval v rámci projektu The Next Stop 16 tisíc lidí narozených v letech 1989-1990 od jejich 14 let. A došel k závěru, že tzv. mileniálové svůj sexuální život odkládají. V předchozích generacích byl přitom kolem 26. roku věku sexuálně nedotčen jen jeden člověk z dvaceti.

Výsledky nově zveřejněného výzkumu tak podporují i závěry starší národní studie z roku 2013, kterou rovněž provedla University College London a podle níž si mileniálové užívají méně sexu než lidé v jejich věku před deseti lety: pro muže z generace mileniálů je to 4,9krát měsíčně a pro ženy 4,8krát oproti 6,2krát pro předchozí generaci mužů a 6,3krát pro předchozí generaci žen.

Mezi hlavní důvody patří dle vědců fakt, že generace mileniálů vyrůstala v prostředí přesyceném sexualitou, strach z intimity i tlak ze strany sociálních sítí. "Generace mileniálů vyrostla v hypersexuálním prostředí. Zejména na sociálních sítích na ně dennodenně útočí prezentace krásných těl vždy připravených k milostným hrátkám, o sexu se všude zcela běžně a otevřeně mluví a pornografie je velice snadno dostupná, navíc v hojné míře," vysvětluje Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz.

Zejména mezi mladými muži pak převládá strach, že nezvládnou naplnit očekávání obecně vnímaných standardů současného sexuálního života. "Mezi oběma pohlavími navíc narůstá strach z intimity, čemuž se dá předejít tím, že mladí lidé se nebudou bát experimentovat s vlastní sexualitou a poznávat vlastní tělo," vysvětlil Durčák.

Experti se též domnívají, že k odkládání sexuálního života u mileniálů přispívá i se sociálními sítěmi spojovaný FOMO (fear of missing out) syndrom, tedy strach z toho, že něco propásneme. Ten mladé nutí být neustále online. Mezi dalšími faktory je pak zmiňován i tlak společnosti na mladé lidi studovat a vzdělávat se a také to, že mají problémy přijmout kritiku či se přizpůsobit názorům nebo potřebám druhých. Partnerský vztah je pro ně v tomto ohledu náročný, protože neumějí ustupovat a hledat kompromisy.

"Strach ze závazků spojený se zmíněným strachem z intimního vztahu pak vede k tomu, že čím dál více mladých lidí utíká od reálných sexuálních a citových prožitků a nahrazuje je vztahy virtuálními. Místo občasného nezávazného sexu si tudíž častěji dopřávají jen flirtování po telefonu či chatu nebo sexting, přičemž vůbec nepočítají s tím, že by svého virtuálního partnera někdy reálně poznali," dodal Durčák.