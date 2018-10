Mladík (16) měl znásilnit svou kamarádku. Hrozí mu pět let

Hned ze čtyř trestných činů byl obviněn mladík (16) z Havlíčkova Brodu, který podle kriminalistů v únoru v centru města znásilnil stejně starou dívku. Na soud čeká ve výchovném ústavu a hrozí mu pět let vězení.

Dívku (16) měl v únoru za čerpací stanicí na Havlíčkobrodsku znásilnit její stejně starý kamarád. Aby si nemohla zavolat pomoc ukradl jí i mobilní telefon.

Navíc poté, co mladíka policisté dopadli a soudkyně ho poslala do nápravného zařízení, začal dívku z ústavu zastrašovat. Chtěl po ní, aby obvinění stáhla. "Může jí to poznamenat na celý život," uvedla psychiatrička Naďa Kovaříková.

Mladík nakonec kvůli své nebezpečnosti skončil ve vazbě. Přitom k tomuto nejpřísnějšímu možnému opatření sahají orgány u mladistvých jen ve velmi ojedinělých případech.

Mladík byl obviněn ze čtyř trestných činů a to ze znásilnění, vydírání, krádeže a porušování domovní svobody. Hrozit mu jako mladistvému může poloviční trest. V tomto případě pětileté vězení. "Patří mu to, (...), jeho DNA se na mě našla," řekla dívka, kterou mladík znásilnil.

Soud s mladíkem přitom nebude v Havlíčkově Brodě, ale v Blansku. Chlapec byl totiž po propuštění z vazby umístěn do výchovného ústavu v Olešnici na Blanensku. Hlavní líčení ještě nebylo nařízeno. Mohlo by se tak stát v příštích týdnech.

Připomeňte si reportáž z únorních televizních novin: