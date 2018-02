Mladík (21) ze Slovenska neunesl bouračku, pak se začaly dít věci

Mladému řidiči ze Slovenska ruply nejspíš nervy, protože to, co stihl spáchat během jediného incidentu na silnici, se jen tak nevidí. Boural jen kvůli sobě, potom si vyléval vztek na všem kolem a nakonec napadl policistu. Teď mu hrozí až pět let ve vězení.

"Toto je nejhorší, nejagresivnější a nehloupější řidič," začíná policejní popis incidentu ve slovenském Lučenci. Teprve jednadvacetiletý řidič musel mít skutečně špatný den, protože to, co zvládl, je skutečně překvapující.

Všechno začalo bouračkou, když kvůli nedostatečnému rozestupu narazil se svým renaultem do mercedesu před sebou. Nehoda asi naštve každého, mladík to ale vůbec neunesl.

Hned po zastavení došel k mercedesu a ukopl mu boční zrcátko, pak přešel k předku auta a snažil se odtrhnout znáček. To se mu nepovedlo. Tím to ale neskončilo, následně podle slovenských policistů nastoupil do mercedesu a pokusil se ujet, opět neuspěl a začal proto do auta kopat.

Nakonec nasedl do svého auta a z místa nehody odjel. Tím ale celý incident ještě neskončil, po deseti minutách ho dostihli policisté. Ještě se podrobil dechové zkoušce, která byla negativní, celé měření doprovázel salvou nadávek.

Pak se ještě více vytočil a udeřil pěstí do majáku policejního auta. Dále svou agresi obrátil vůči jednomu z policistů, kterého také udeřil. Test na drogy odmítl.

Nakonec skončil v policejní cele. Celkově na autech způsobil škodu 1700 eur (kolem 43 tisíc), za celý incident mu ale hrozí až pět let ve vězení.