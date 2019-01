Mladík kandidoval na magistrát. Po nocích se bavil sprejerstvím

Byl dvojkou na kandidátce podzimních komunálních voleb. Nejspíš se už viděl v křesle na zlínském magistrátu. Jeho koníček, kdy se po nocích vydával do ulic krajského města, mu ale zhatil plány.

"Od října roku 2017 až do června 2018 poškodil sprejem celkem 37 budov a několik sloupů trolejového vedení," potvrdila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Na dobře placené místo v zastupitelstvu ale musel zapomenout. Po odvysílání záběrů z kamer se sám na policii přihlásil.

Stacke v září minulého roku sliboval, že všechny malůvky odstraní. Reportéři televize Nova je ale našli ještě v lednu na mnoha místech po Zlíně.

"Ono v těch mínus dvaceti se to dalo dělat blbě. Ale já to řeknu tak. Teďka to nechci řešit, nemám čas. Navíc nejsem ve Zlíně," řekl obviněný.

"Muž se ke svému jednání přiznal, s policisty spolupracoval, ukázal jim poškozené budovy a slíbil, že škodu uhradí," dodala mluvčí policie.

Na to si ale bude muset vydělat jinde, než na zlínském magistrátu. Stacke totiž těsně před volbami boj o čtyřletý pobyt na radnici vzdal a navíc skoncoval i s Piráty. Naopak za poškození cizí věci mu hrozí roční pobyt v některé z českých věznic.