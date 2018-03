Zvrat v případu týraného psa Marleyho: Tohle slíbil jeho majitel

Jakub L., který je za stav Marleyho zodpovědný nyní promluvil pro Prachatický deník. "Nesu plnou zodpovědnost za to, co se stalo, je mi to velmi líto a moc mě to mrzí. Všechny náklady spojené s léčbou Marleyho beru na sebe a vše uhradím, což jsem vypověděl také při výslechu na policii,“ řekl deníku. Je tedy možné, že transparentní účet nebude potřeba. Lidé se však bouří a volají po zpřísnění trestů za týrání zvířat.

reklama

"Čím dál častěji se tyto případy objevují v televizi - týraný pes, kočka, kůň, ... - je úplně jedno, co je to za zvíře - je to oběť trestného činu. Živý tvor, který má stejně jako my srdce, duši, dvě oči, nohy atd. Trest za ublížení zvířeti má být MNOHEM vyšší - ne pouze pokuta nebo podmínka," stojí na stránkách jedné z petic. Ta má za cíl vyjádřit podporu změně trestního zákona a zvýšení sankcí a podepsalo ji už přes 22 tisíc lidí. Na její celé znění se podívejte ZDE.

Další petici s názvem "Žádáme nejvyšší možný nepodmíněný trest za extrémní týrání štěněte panem J.L. z Prachatic" podepsalo už neuvěřitelných 136 tisíc lidí. Tato petice se týká přímo pejska Marleyho a jeho majitele. Podepsat ji můžete ZDE.

Video, jak mladík mlátí bezbranné štěně, obletělo internet a média. Pes měl přitom na zadní tlapce sádru, když ho majitel bil. Právě kvůli tomuto zranění musel pes na operaci do Prahy. Nadále se zotavuje na vimperské veterině.

Dalším týraným psíkem, kterého se podařilo zachránit je Ronny z Děčína. Psali jsme ZDE. Ten sice přišel o oko a velkou část zubů, ale ani tak neztratil chuť do života. "Vše se uspokojivě hojí a máme velkou radost. Ronny je velký bojovník, užívá si denně mazlení i dobrou baštu," uvedl městský útulek pro opuštěná a zatoulaná zvířata Děčín.

Ronny oslavil v útulku v sobotu první narozeniny a přišla mu popřát velká spousta lidí. Přestože si prošel peklem, pozornost lidí si velmi užívá.

Bohužel o něco smutnější případ se odehrál na Chebsku. Psali jsme ZDE. Majitel zde ubil štěně malamuta a pohodil ho u silnice. Policii se později přiznal a hájil se tím, že ho štěně opakovaně kousalo a nevěděl si s ním rady.

Tyrani stále čekají na své tresty. Vrchní hranice za týrání zvířat je tři roky vězení. Přesto většina lidí odchází od soudu pouze s podmínkou.